Полигон отходов в Минераловодском округе обязали получить экоразрешение

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала коммерческую организацию, эксплуатирующую полигон отходов в Минераловодском округе, получить комплексное экологическое разрешение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения экологического законодательства и выявила нарушение в Минераловодском округе: коммерческая организация эксплуатирует крупный объект размещения отходов, негативно воздействующий на окружающую среду, без необходимого разрешения на деятельность.

Предприятие не получило разрешительный документ в установленный срок, что является нарушением требований закона. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском об обязании организации получить комплексное экологическое разрешение.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле.

Тат Гаспарян