В Ростове количество заведений общепита выросло на 5% за год

За год в Ростове-на-Дону общее количество заведений общепита выросло на 5%. По этому показателю город вошел в число лидеров среди городов-миллионников в РФ. Об этом сообщает пресс-служба 2ГИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Наиболее впечатляющая динамика зафиксирована в сегменте кофеен — их количество в Ростове увеличилось на 47%, достигнув 450 точек. Такой рост заметно опережает показатели других миллионников: например, в Воронеже прирост составил 14% (более 200 кофеен), в Уфе — 11% (около 200). При этом в Москве, напротив, число кофеен сократилось на 15% (до 2,5 тыс. точек).

Позитивную динамику демонстрирует и сегмент ресторанов быстрого питания: в Ростове-на-Дону он вырос на 3% и насчитывает 923 заведения. Аналогичный прирост зафиксирован в Екатеринбурге (1,3 тыс. точек), тогда как в ряде городов, включая Омск и Волгоград, наблюдается сокращение на 6-7%.

В сегменте ресторанов также отмечен рост на 2% (около 250 заведений). Это один из двух городов (наряду с Омском), где показатель увеличился, тогда как в большинстве миллионников фиксируется снижение: сильнее всего — в Перми (-12%) и Новосибирске (-8%).

Эксперты связывают разнонаправленную динамику рынка с «естественной коррекцией» после периода бурного роста, повышением налоговой нагрузки, удорожанием аренды и продуктов, а также изменением потребительского поведения: сегодня посетители реже пробуют новые места наугад, предпочитая принимать решение на основе онлайн-данных — карт, фото и отзывов.

Наталья Белоштейн