Животноводство Ростовской области показало рост во втором квартале 2026 года

По итогам второго квартала 2026 года в Ростовской области зафиксировали рост в животноводстве. Среднемесячное производство мяса составило 27,7 тыс. тонн, молока — 227 тыс. тонн, яиц — 357,2 млн штук. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Среднегодовой удой в сельскохозяйственных организациях региона достиг 8864 кг от коровы. В наиболее продуктивных хозяйствах этот показатель превышает 13 тыс. кг.

Животноводческие предприятия области заготовили более 100 кормов на зимне-стойловый период 2026–2027 годов.

Развитию отрасли способствует государственная поддержка: субсидии направляются на производство молока, содержание маточного поголовья, а также приобретение техники и племенного молодняка.

Мария Хоперская