В Новороссийске завершается создание мультимедийного детского центра

В Южном районе Новороссийска завершается обустройство Детского центра на базе библиотеки-филиала №5. В помещении уже закончен ремонт, установлена большая часть мебели, продолжается поставка оборудования и книжного фонда. Для нового пространства приобрели 1071 экземпляр книг, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Семья». В библиотеке оборудуют отдельные зоны для чтения, проведения мероприятий и мастер-классов.

Центр также оснастят современной техникой, включая интерактивную панель и мультлабораторию. Оборудование планируют использовать для образовательных и творческих занятий с детьми. По завершении работ пространство должно объединить библиотечные, образовательные и досуговые функции.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске на ремонт, оснащение и обеспечение безопасности учреждений дополнительного образования в сфере культуры перед новым учебным годом направили 70,38 млн руб. Основной объем средств — 68,47 млн руб. — предусмотрен на подготовку зданий Детской школы искусств станицы Раевской. Работы проводятся в основном здании школы, а также в двух ее филиалах — в станицах Раевской и Натухаевской.

Анна Гречко