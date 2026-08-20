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В Крыму задержали пособника спецслужб Украины

На территории Республики Крым задержали пособника спецслужб Украины. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По его словам, задержанный передавал спецслужбам Украины важную информацию для возможных диверсий и нанесения ракетно-артиллерийских ударов по территории Республики Крым.

«Наверное, не надо объяснять, какой ущерб могла нанести деятельность предателя и сколько людей могло погибнуть. Но благодаря оперативным и профессиональным действиям ФСБ этого не случилось»,— отметил Сергей Аксенов.

Алина Зорина

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