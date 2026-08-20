В Сочи рассказали, почему местный чай считают экологичным

Сочинский чай отличается от азиатских сортов условиями выращивания: из-за зимних холодов на местных плантациях практически не выживают тропические вредители, поэтому производителям не требуется применять пестициды. Об особенностях выращивания и производства чая рассказал заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», ученый-агроном Валерий Немченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сейчас на плантациях Краснодарского края идет активный сбор чайного листа. Сезон продолжается с мая по октябрь, причем к одному кусту сборщики подходят несколько раз. Плантации расположены преимущественно на горных склонах крутизной до 22–25 градусов, поэтому сбор в основном проводится вручную или с использованием малой механизации.

По словам специалиста, чайная культура требует кислых почв и высокой влажности. Плантации на черноморском побережье расположены на высоте до 600 метров. При этом одним из главных факторов, влияющих на качество урожая, являются зимние температуры.

«Самое опасное для плантаций — это холода. Абсолютный минимум не должен опускаться ниже минус 14–15 градусов, хотя под снегом кусты выдерживают и минус 20 градусов»,— отметил Валерий Немченко.

Зимний период позволяет чайному кусту накапливать питательные вещества. По словам агронома, особенно много антиоксидантов и катехинов содержится в первом весеннем сборе. Он также отметил более насыщенное послевкусие сочинского чая по сравнению с базовыми азиатскими сортами.

Производство местного чая остается небольшим. В 2025 году в России собрали 262,6 тонны зеленого чайного листа. После переработки из этого объема можно получить около 60–65 тонн сухого чая. По данным Академии развития субтропического сельского хозяйства Сочи, весь объем ориентирован на внутренний рынок.

Эксперт отметил, что российские поставки чая на экспорт не следует автоматически связывать с отечественным сырьем: значительная часть продукции производится из импортного сырья из Индии и Кении, которое в России купажируют и фасуют.

В Новороссийском филиале ЦОК АПК импортный чай исследуют, в частности, на остаточное содержание пестицидов. Проверки проводятся в рамках мониторинга безопасности продукции и ее соответствия российскому законодательству.

При покупке местного чая специалист рекомендует обращать внимание на знак НМПТ — наименование места происхождения товара.

Также агроном рассказал о правильном заваривании. Черный чай рекомендуется заливать водой температурой 90–95 градусов и настаивать не более пяти минут. Для зеленого чая оптимальна температура 70–80 градусов. Один и тот же лист можно заваривать до пяти раз.

Летом зеленый чай, по словам специалиста, можно приготовить и холодным способом: листья заливают холодной водой и оставляют настаиваться примерно на 12 часов.

Анна Гречко