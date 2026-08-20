В Новороссийске число АЗС с топливом к утру 20 августа выросло до 26

По состоянию на 9:00 20 августа в Новороссийске топливо отпускают на 26 автозаправочных станциях. АИ-100 по-прежнему отсутствует, АИ-95 доступен на восьми АЗС, АИ-92 — на пяти, дизельное топливо — на 24. При этом на всех работающих станциях сохраняются ограничения по объему заправки, сообщает пресс-служба администрации города.

По решению собственников топливо отпускают только в баки автомобилей. В зависимости от АЗС действует лимит в 30, 40, 50 или 60 литров на один автомобиль.

АИ-95 доступен, в частности, на АЗС «Лукойл» в станице Раевской и на улице Куникова, на Сухумском шоссе, а также на отдельных станциях «Уфим-нефти». На части заправок бензин отпускается только спецтранспорту и по топливным картам.

АИ-92 есть на АЗС «Лукойл» в Раевской, на выезде из Цемдолины и на Сухумском шоссе, а также на отдельных АЗС «Уфим-нефти» и «Газпрома».

Дизельное топливо остается наиболее доступным: оно есть на 24 из 26 работающих АЗС, в том числе у «Роснефти», «Лукойла», «Газпромнефти», Rusoil, «Татнефти», «Уфим-нефти», PNB и на АЗС «Кристина».

Отдельные станции продолжают работать в ограниченном режиме. «Роснефть» в Цемдолине на улице Ленина, «Лукойл» на проспекте Дзержинского и «Лукойл» в поселке Верхнебаканском отпускают топливо только спецтранспорту и по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этих АЗС. Еще семь автозаправочных станций временно не отпускают топливо.

Одновременно «Роснефть» сообщила о дополнительных поставках бензина 20 августа. АИ-95 планируют доставить до обеда на АЗС на железнодорожной петле, Мысхакском шоссе, 53, и улице Ленина, 143. До 16:00 ожидается поставка АИ-92 на АЗС на Мысхакском шоссе, 53, и улице Ленина, 143.

Оперативные данные о наличии топлива публикуются ежедневно на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений. Минэнерго РФ ранее предупреждало, что сведения о бензине в народных чатах, на сайтах и в мобильных приложениях могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора персональной информации.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что ситуация с поставками топлива на автозаправочные станции города остается напряженной. По словам мэра, поддержка на федеральном уровне необходима для стабилизации обеспечения муниципалитетов горючим. В Новороссийске для бесперебойной работы коммунальных и экстренных служб, а также предприятий жизнеобеспечения определили две АЗС, которые обслуживают исключительно спецтранспорт и юридических лиц по топливным картам.

Анна Гречко