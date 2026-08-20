Ущерб от незаконной добычи ископаемых в Дагестане превысил 53,7 млн рублей

Левашинским районным судом удовлетворены исковые требования прокуратуры о возмещении ущерба, причиненного в результате незаконной добычи полезных ископаемых. Сумма ущерба от нелегальной добычи песчано-гравийной смеси составила 53,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Как следует из материалов дела, факт противоправной деятельности был выявлен в ходе совместной проверки прокуратуры Левашинского района и специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. Нарушения зафиксированы на земельном участке, принадлежащем жителю с. Хаджалмахи.

Установлено, что на протяжении длительного времени на участке без необходимой лицензии велись работы по выемке и переработке грунта, а также разрабатывалась валунно-песчано-гравийная смесь — для этого использовалась специальная техника.

Поскольку недра и содержащиеся в них полезные ископаемые относятся к государственной собственности, подобные действия нанесли существенный вред интересам государства.

Суд поддержал позицию надзорного ведомства и удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Решение суда не вступило в силу.

Наталья Белоштейн