В Татарстане при атаке БПЛА пострадали люди
В Татарстане в результате атаки беспилотников есть пострадавшие. Все они находятся под наблюдением врачей, сообщила пресс-служба главы республики.
В Татарстане при атаке БПЛА пострадали люди
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Также из-за беспилотной атаки была нарушена работа промышленного кластера, повреждены жилые дома. Наибольшее количество БПЛА пришлось на Закамскую экономическую зону.
Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о массированной атаке на Нижнекамский район.