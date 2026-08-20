В Татарстане в результате атаки беспилотников есть пострадавшие. Все они находятся под наблюдением врачей, сообщила пресс-служба главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане при атаке БПЛА пострадали люди

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане при атаке БПЛА пострадали люди

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также из-за беспилотной атаки была нарушена работа промышленного кластера, повреждены жилые дома. Наибольшее количество БПЛА пришлось на Закамскую экономическую зону.

Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о массированной атаке на Нижнекамский район.

Анна Кайдалова