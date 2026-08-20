Эксперт ЦОК АПК рассказал об уникальности сочинского чая и правилах его заваривания

На чайных плантациях Краснодарского края сейчас активный этап сбора листа. Сочинский чай — один из немногих в мире с выраженным периодом зимней спячки. Благодаря морозам и снегу местным производителям не нужны пестициды: тропические насекомые-вредители в субтропиках России не выживают, а чайный куст за полгода покоя накапливает полезные вещества. О свойствах продукта рассказал заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», ученый-агроном Валерий Немченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По его словам, плантации в Сочи расположены на склонах гор крутизной до 22–25 градусов, где невозможна работа техники, поэтому сбор идет вручную или с использованием малой механизации. Сезон длится с мая по октябрь, к одному кусту сборщики подходят по нескольку раз. Выращивание чая на черноморском побережье требует кислой почвы и высокой влажности, плантации расположены на высоте до 600 м.

Зимой для плантаций опасны холода: абсолютный минимум не должен опускаться ниже минус 14–15 градусов, хотя под снегом кусты выдерживают и –20 градусов. Именно температурный контраст дает качество напитка. За полгода куст накапливает антиоксиданты и катехины, которые помогают организму избавляться от вредных веществ, укрепляют сосуды и тормозят старение клеток. По словам эксперта, сочинский чай отличается более долгим и насыщенным послевкусием по сравнению с азиатскими сортами.

В 2025 году в России собрано 262,6 т зеленого листа, что в пересчете на сухой чай составляет максимум 60–65 т. Весь объем потребляется внутри страны, промышленного экспорта нет, а цена обусловлена сложным горным рельефом. Экспортные поставки России формируются за счет реэкспорта импортного сырья из Индии или Кении, которое купажируется и фасуется внутри страны. Вся ввозимая продукция проходит контроль в лабораториях ЦОК АПК на остаточное количество пестицидов.

Эксперт рекомендует обращать внимание на знак НМПТ на упаковке и соблюдать температурный режим при заваривании. Для черного чая нужна вода 90–95 градусов, заваривание более 5 минут приводит к горечи. Для зеленого — вода не горячее 70–80 градусов, иначе разрушаются аминокислоты и эфирные масла. Один и тот же лист можно заваривать до пяти раз. Также допустим метод холодного заваривания — настаивание листьев в воде в течение 12 часов, что особенно актуально в летнюю жару.

Алина Зорина