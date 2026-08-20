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В Ростовской области готовятся к учениям по защите объектов ЖКХ от атак БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил провести полноценные тренировки коммунальных служб и ускорить утверждение муниципальных планов защиты объектов от беспилотников. Об этом говорилось на заседании правительства региона, которое провел глава региона.

За основу сценариев предстоящих учений будет взят опыт Таганрога, где в результате атаки БПЛА была повреждена котельная. На замену оборудования городу выделили 87 млн руб. из резервного фонда, а запуск нового объекта запланирован на середину октября.

Программы повышения устойчивости инфраструктуры уже утверждены в 34 из 55 муниципалитетов, еще 20 находятся на стадии доработки.

Помимо защиты от воздушных атак, в повестке — обеспечение резервным энергоснабжением. Муниципалитеты сформировали потребность в более 1,8 тыс. дизель-генераторов. По словам Юрия Слюсаря, есть возможность получить финансирование из федерального бюджета, но лишь для тех муниципалитетов, которые своевременно представят отчетность, остальным придется закупать генераторы за счет собственных средств.

Наталья Белоштейн

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