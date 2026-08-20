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Индийский АИ-95 на Петербургской бирже оказался почти в полтора раза дороже российского

На Петербургской международной товарно-сырьевой бирже прошли первые сделки с импортным бензином. Небольшую партию АИ-95, поставленную в Россию из Индии, продали с условием вывоза из Мурманска, пишет «Фонтанка».

На Петербургской бирже импортный бензин из Индии впервые продали по 80 рублей за литр

На Петербургской бирже импортный бензин из Индии впервые продали по 80 рублей за литр

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На Петербургской бирже импортный бензин из Индии впервые продали по 80 рублей за литр

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным СПбМТСБ, вечером 19 августа на бирже был реализован опцион на поставку 275 тонн импортного бензина — около 350 тыс. литров. Цена сделки составила 80 рублей за литр.

Для сравнения, средняя цена российского бензина на бирже 19 августа составляла 53,94 рубля за литр. В расчет входили в том числе объемы топлива со сниженными экологическими классами Евро-2 и Евро-3. Таким образом, индийский АИ-95 в рамках первой сделки оказался примерно на 48% дороже.

С 1 июня в России действует демпфер для импортного бензина — механизм, призванный компенсировать часть разницы между внутренними и внешними ценами на топливо.

Матвей Николаев

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