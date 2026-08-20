Индийский АИ-95 на Петербургской бирже оказался почти в полтора раза дороже российского

На Петербургской международной товарно-сырьевой бирже прошли первые сделки с импортным бензином. Небольшую партию АИ-95, поставленную в Россию из Индии, продали с условием вывоза из Мурманска, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Петербургской бирже импортный бензин из Индии впервые продали по 80 рублей за литр

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ На Петербургской бирже импортный бензин из Индии впервые продали по 80 рублей за литр

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным СПбМТСБ, вечером 19 августа на бирже был реализован опцион на поставку 275 тонн импортного бензина — около 350 тыс. литров. Цена сделки составила 80 рублей за литр.

Для сравнения, средняя цена российского бензина на бирже 19 августа составляла 53,94 рубля за литр. В расчет входили в том числе объемы топлива со сниженными экологическими классами Евро-2 и Евро-3. Таким образом, индийский АИ-95 в рамках первой сделки оказался примерно на 48% дороже.

С 1 июня в России действует демпфер для импортного бензина — механизм, призванный компенсировать часть разницы между внутренними и внешними ценами на топливо.

Матвей Николаев