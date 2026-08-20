Автомобиль на трассе «Север» в Югре въехал в автобус

На 116 км трассы «Север» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) автомобиль въехал в автобус, сообщили в окружной Госавтоинспекции. Инцидент произошел 19 августа около 22:50.

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По предварительным данным, 27-летняя водитель Cadillac нарушила правила расположения транспорта на проезжей части, выехала на встречную полосу, где столкнулась автобусом «Нефаз». Водитель автомобиля получила травмы.

Это было единственное ДТП, которое произошло за прошлые сутки в ХМАО. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции задержали девять водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 88 водителей, еще 28 — за нарушение правил перевозки детей.

Ирина Пичурина