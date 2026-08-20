ТИК зарегистрировал главу петербургского «Яблока» на выборы в Заксобрание

Территориальная избирательная комиссия №30 19 августа зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга по 2-му округу руководителя петербургского отделения партии «Яблоко» Ольгу Цепилову. Соответствующее решение опубликовано на сайте избиркома. Добиваться допуска к выборам ей пришлось через суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава петербургского «Яблока» Ольга Цепилов зарегистрирована кандидатом на выборы в Заксобрание Петербурга

Фото: Пресс-служба отделения партии «Яблоко» в Санкт-Петербурге Глава петербургского «Яблока» Ольга Цепилов зарегистрирована кандидатом на выборы в Заксобрание Петербурга

Фото: Пресс-служба отделения партии «Яблоко» в Санкт-Петербурге

Избирком отказался регистрировать госпожу Цепилову 24 июля из-за якобы отсутствующего документа об отсутствии счетов в зарубежных банках. Позже кандидатка обжаловала решение в Санкт-Петербургском городском суде, который поддержал позицию ТИК. Оспорить действия комиссии удалось во Втором апелляционном суде общей юрисдикции.

Одномандатный избирательный округ расположен в центре Петербурга. Сейчас до голосования по этой территории допущены шесть кандидатов, в том числе действующий депутат Заксобрания Александр Ржаненков, представляющий в парламенте партию «Единая Россия». Также здесь баллотируются дизайнер интерьеров Кристина Горбань от ЛДПР, сотрудница фонда «Росконгресс» Татьяна Есипенко от «Новых людей», преподаватель колледжа Денис Малиновский от КПРФ и адвокат Ирина Туманова от «Справедливой России».

Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В эти дни петербуржцы будут выбирать депутатов Законодательного собрания, Государственной думы, а также четырех муниципальных образований.

Константин Леньков