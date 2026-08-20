Обломки БПЛА упали в нескольких муниципалитетах Кубани

В нескольких муниципальных образованиях Краснодарского края упали фрагменты беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Приморско-Ахтарске в двух домовладениях в результате падения обломков сбитых беспилотников повреждены окна. В поселке Волна Темрюкского района произошло возгорание на территории одного из предприятий, которое оперативно ликвидировали.

В оперативном штабе Краснодарского края уточняется, что во всех случаях пострадавших нет. Сейчас на местах работают специальные и оперативные службы.

По информации Министерства обороны России, за ночь над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 726 беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники самолетного типа были перехвачены и ликвидированы в период с 20:00 19 августа до 08:00 20 августа дежурными средствами противовоздушной обороны.

Беспилотники сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина