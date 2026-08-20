Над Севастополем сбили шесть БПЛА

За прошедшие сутки над территорией Севастополя ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Наши военные, авиация и мобильные огневые группы за прошедшие сутки нейтрализовали 6 беспилотников ВСУ. Пострадавших в результате атаки — нет. Спасибо нашим защитникам»,— заявил губернатор Севастополя.

Согласно информации Министерства обороны России, за ночь над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 726 беспилотных летательных аппаратов. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и ликвидированы в период с 20:00 19 августа до 08:00 20 августа дежурными средствами противовоздушной обороны.

По уточненным данным, беспилотники сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина