В Ставрополе из продажи изъяли почти 20 тонн овощей и фруктов

Во время рейдов в Ставрополе у стихийных торговцев изъято более 19 т овощей и фруктов, плодоовощной продукции, около 130 кг рыбы, 35,5 кг товаров мясной и молочной группы, а также более 220 единиц промышленных товаров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Только с июня было составлено около 250 протоколов об административных правонарушениях. В ведомстве отмечают, что продавцы, действующие вне правового поля, реализуют продукцию сомнительного качества — зачастую без необходимой документации и с нарушением правил хранения, что создает угрозу здоровью жителей города.

Для легальной реализации продукции предпринимателям доступны городские рынки и ярмарки в рамках проекта «Покупай ставропольское!», а также площадки, задействованные в акции «Овощи к подъезду».

Наталья Белоштейн