В Оренбуржье вступил в силу приговор по делу о поставке спреда в образовательные учреждения

В Оренбургской области трое граждан, осужденных по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой), пытались обжаловать приговор суда и требовали их оправдать. Суд апелляционной инстанции оставил довод без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

С 2017 по 2021 гг. участники преступной группы заключали руководителями образовательных учреждений Оренбурга, Бузулука и Бугуруслана договоры на поставку продуктов питания. Подсудимые предоставляли в организации подложные товарные накладные на поставляемую продукцию. Вместо сливочного масла для организации детского питания подсудимые поставляли спред, стоимость которого была значительно ниже. Фигуранты похитили свыше 53 млн руб. бюджетных денег.

Подсудимые были приговорены к наказанию в виде лишения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 4 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафами на сумму от 300 тыс. до 900 тыс. руб. Также были удовлетворены исковые требования представителя потерпевшего и прокуратуры о взыскании с осужденных суммы причиненного преступлением ущерба.

Руфия Кутляева