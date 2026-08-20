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Инвестиции в производство эндопротезов в Зеленодольске составили 461 млн рублей

Компания «Анатомика» запустила в промышленном парке «Зеленодольск» производство эндопротезов тазобедренного сустава. Инвестиции в проект составили 461 млн руб., сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности.

Инвестиции в производство эндопротезов в Зеленодольске составили 461 млн рублей

Инвестиции в производство эндопротезов в Зеленодольске составили 461 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Инвестиции в производство эндопротезов в Зеленодольске составили 461 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из этой суммы 180 млн руб. предоставил ФРП, еще 20 млн руб. — Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана в виде льготных займов.

Предприятие планирует выпускать 20 тыс. комплектов эндопротезов в год. Производство включает изготовление основных компонентов изделий, механическую обработку, нанесение покрытий, стерилизацию и упаковку.

Анна Кайдалова