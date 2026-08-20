Инвестиции в производство эндопротезов в Зеленодольске составили 461 млн рублей
Компания «Анатомика» запустила в промышленном парке «Зеленодольск» производство эндопротезов тазобедренного сустава. Инвестиции в проект составили 461 млн руб., сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности.
Инвестиции в производство эндопротезов в Зеленодольске составили 461 млн рублей
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Из этой суммы 180 млн руб. предоставил ФРП, еще 20 млн руб. — Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана в виде льготных займов.
Предприятие планирует выпускать 20 тыс. комплектов эндопротезов в год. Производство включает изготовление основных компонентов изделий, механическую обработку, нанесение покрытий, стерилизацию и упаковку.