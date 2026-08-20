Утром 20 августа в Краснодаре работают 67 АЗС

По данным на утро 20 августа, на территории Краснодара работают 67 автозаправочных станций. Как сообщает МЦУ города, в течение дня ситуация может меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

АИ-92 есть в наличии на 43 автозаправочных станциях Краснодара, АИ-95 — на 39 АЗС, АИ-100 — на четырех заправках. Дизельное топливо есть в наличии на 62 АЗС. Еще 39 станций временно не отпускают топливо, а девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Работающие заправки расположены на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, возле станицы Елизаветинской, Кубанская набережная, Крупской; в сети АЗС «Лукойл»: Старокубанская, Уральская, Ставропольская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Западный обход, Коммунаров; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Ростовское шоссе, Российская, Ейское шоссе; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Уральская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе; в сети АЗС VP возле поселка Индустриального; в сети АЗС «СитиОйл»: Ростовское шоссе, Мачуги; в сети АЗС Teboil на Красных Партизан; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе; в сети АЗС Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «КТК» на Александра Покрышкина; в сети АЗС PNB: Монтажников, Шевченко; в сети АЗС «Сивнефть» на Уральской; в сети АЗС «ЮНК» на Российской; в сети АЗС «Партнер» на Уральской; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан; в сети АЗС Petrol на 70-летия Октября.

На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки.

Алина Зорина