В Ельцин-центре в рамках юбилея путча выступила рок-группа «Мегаполис»

На площадке музыкального клуба «Центр» в Ельцин-центре вечером 19 августа прошел концерт группы «Мегаполис». Выход артистов стал частью программы мероприятий Ельцин-центра — «Август 91. 35 лет спустя». Проект рассказывает о событиях 1991 года, когда в Москве произошла попытка государственного переворота членами ГКЧП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Концерт группы «Мегаполис» в Ельцин-центре Фото: София Паникова Концерт группы «Мегаполис» в Ельцин-центре Фото: София Паникова Встреча лидера группы «Мегаполис» Олега Нестерова (слева) с журналистами в Ельцин-центре Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 3 Концерт группы «Мегаполис» в Ельцин-центре Фото: София Паникова Концерт группы «Мегаполис» в Ельцин-центре Фото: София Паникова Встреча лидера группы «Мегаполис» Олега Нестерова (слева) с журналистами в Ельцин-центре Фото: София Паникова

Группа «Мегаполис» во главе с Олегом Нестеровым была организована в Москве в 1987 году. Критики характеризуют ее творчество как «интеллектуальный рок» с тонкой лирикой и сложными аранжировками. Среди ее альбомов: «Утро», «Женское сердце», «Мегаполис», «Из жизни планет», «Супертанго». В 2025 году вышел альбом «С прочностью нитки», над которым музыканты работали пять лет. По их словам, в последний раз они выступали в Екатеринбурге 11 лет назад.

«У нас был школьный ансамбль. Когда эти ребята закончили 10 класс и разошлись, я переходил в 9 класс. Мы достали из сейфа, где хранились автоматы Калашникова, электрогитару "Урал". Страшно тяжелая, страшно красивая. Потом мы купили еще бас-гитару и пару колонок. Все это было для того, чтобы нравиться девушкам. Никакой другой причины у меня больше не было. С 1977 года я играю и пою в одном и том же ансамбле, только он меняет названия и музыкантов»,— рассказал накануне на встрече с журналистами лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров.

На концерте музыканты исполнили старые хиты, среди которых были песни «Гуси», «Старость», «Москвички», «Женское сердце», «Ангел», «Звездочка», «Отсутствие», «Романс» на стихи Иосифа Бродского, «Новые московские сиртаки» и другие. Кроме того, артисты сыграли несколько композиций своего второго проекта Zerolines, в котором сочетается гипнотическая грув-музыка с речитативом.

В рамках программы в фойе кинозала Ельцин-центра до 20 сентября организована фотовыставка «Август-91. Кто, если не ты». На ней представлены архивные фотографии, воспоминания очевидцев и запись с пресс-конференции членов ГКЧП.

София Паникова