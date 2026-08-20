В Анапе на 10 АЗС топливо отпускают только по картам и спецтранспорту

В Анапе на 10 из 23 работающих автозаправочных станций топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 15 АЗС действуют ограничения по объему отпуска топлива. Об этом сообщили в мэрии Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По состоянию на 9:30 20 августа бензин АИ-92 был доступен на 13 АЗС, АИ-95 — на 15. АИ-100 временно отсутствует. Дизельное топливо есть на всех 23 работающих заправках.

На шести АЗС отпуск АИ-92 и АИ-95 ограничен 30 литрами. Еще на трех станциях АИ-92, АИ-95 и дизтопливо отпускают в объеме до 40 литров. На шести АЗС лимит для дизельного топлива составляет 50 литров, еще на четырех — 60 литров.

В мэрии подчеркнули, что информация актуальна на 9:30 и в течение дня может меняться. Жителей призвали не закупать топливо впрок, чтобы сохранить его доступность для водителей и сократить очереди на АЗС.

Анна Гречко