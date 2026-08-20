В Новороссийске 20 августа пройдут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск 20 августа пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы с практическими стрельбами. Об этом сообщили в МЦУ Новороссийска.

Учения запланированы в три периода: с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00 и с 21:00 до 23:00. Во время стрельбищ военнослужащие отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с применением артиллерийских установок.

На время проведения стрельб будет запрещено плавание маломерных судов и других плавсредств. Ограничения распространяются в том числе на прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинги и сапборды.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями в ночь на 12 августа, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены.

Анна Гречко