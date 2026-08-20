Похитителям скульптур-бычков под Саратовом грозит до пяти лет тюрьмы

Похитителей скульптур-бычков в Энгельсе задержали. Ими оказались трое безработных молодых мужчин. Проводятся следственные действия, сообщил глава района Максим Леонов в своих соцмедиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похитители пяти фигурок быков в Энгельсе найдены

Фото: t.me / leonovmg Похитители пяти фигурок быков в Энгельсе найдены

Фото: t.me / leonovmg

«Задержаны три злоумышленника, похитившие сегодня миниатюрных бычков с туристического маршрута „Энгельс-трек“. Менее суток потребовалось правоохранительным органам для того, чтобы найти виновных лиц», — рассказал господин Леонов. Правоохранители расследуют уголовное дело, возбужденное по пяти эпизодам кражи имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Похитителям грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

О краже скульптур бычков сообщалось несколько дней назад. Неизвестные похитили пять из шести фигур с турмаршрута в Энгельсе. Скульптуры изображают быков разных профессий: гимназиста, моряка, театрала, кинооператора, рыбака и хлебопашца. Символика связана с главным историческим знаком Энгельса — быком-солевозом, изображенным на гербе района. В 2025 году маршрут «Энгельс-трек» дополнили этими скульптурами.

Марина Окорокова