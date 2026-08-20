Над Татарстаном в период с 20:00 до 08:00 дежурные силы ПВО уничтожили беспилотники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Над Татарстаном сбили беспилотники

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Над Татарстаном сбили беспилотники

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

О количестве сбитых БПЛА над республикой не сообщалось.

Всего над Россией перехватили 726 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

С 02:02 до 07:53 в Татарстане действовал режим беспилотной опасности. Также в этот период на территории республики действовала угроза атаки беспилотников на Нижнекамск, Заинск, Набережные Челны, Елабугу, Альметьевск, Казань, Зеленодольск, Бугульму и Лениногорск. Сейчас угрозу отменили.

Анна Кайдалова