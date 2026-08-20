Инфляция в Адыгее в июле замедлилась до 6,42%

По итогам июля 2026 года годовая инфляция в Республике Адыгея замедлилась до 6,42%, при этом за месяц цены выросли на 0,29%. Показатель оказался выше общероссийского (5,98%), сообщает пресс-служба Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В июле наиболее заметно подорожали услуги, непродовольственные товары выросли в цене умеренно, а стоимость продовольствия осталась неизменной. В годовом выражении продукты питания и услуги подорожали больше потребительской корзины в целом, непродовольственные товары — меньше. С исключением сезонности цены в июле выросли меньше, чем в июне, благодаря расширению предложения отдельных товаров.

Среди продовольственных товаров значительно подорожал сахар из-за снижения запасов и сезонного роста спроса на домашние заготовки. Яйца дешевели третий месяц подряд на фоне увеличения производства, за год их стоимость выросла на 2,14%. Сыры, включая национальные сыры и брынзу, подешевели вследствие снижения закупочных цен на сырое молоко и роста объемов выпуска, по итогам года они подорожали на 0,95%.

В непродовольственном сегменте выросли цены на телерадиотовары и компьютеры из-за ослабления рубля и увеличения логистических издержек. За год телерадиотовары подешевели на 8,67%, компьютеры подорожали на 10,17%. Моторное топливо прибавило 15,65% за счет временного снижения производства нефтепродуктов и высокого сезонного спроса. При этом моющие и чистящие средства подешевели благодаря росту производства в регионе, хотя за год их цены повысились на 8,54%.

В сфере услуг наиболее заметно подорожали бытовые услуги, в частности парикмахерские, из-за роста издержек на расходные материалы и оплату труда. Увеличилась стоимость обучения вождению в связи с подорожанием топлива и эксплуатационных расходов автошкол. Услуги зарубежного туризма подешевели на 7,67% из-за роста популярности внутреннего туризма среди жителей региона.

Алина Зорина