В Оренбургской области отремонтируют 70 км дорог с переходным типом покрытия

В Оренбуржье идет ремонт автомобильных дорог с переходным типом покрытия общей протяженностью более 70 км. Готовность объектов составляет от 50 до 60%. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ремонтируются дороги: Старокутлумбетьево — Емельяновка в Матвеевском районе (готовность более 90 %), Мирный — Хортица – Ждановка – Кичкасс в Александровском районе, Богдановка — Свердлово в Тоцком районе, Секретарка — Андреевка в Северном районе, Полибино — Григорьевка в Бугурусланском районе.

Всего на территории региона более 6,5 тыс. км автомобильных дорог с переходным типом покрытия — гравий, щебень. Гравийки обеспечивают основную связь между небольшими населенными пунктами.

Руфия Кутляева