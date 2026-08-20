В Казани начала работу «Школа начинающего депутата» для ветеранов СВО

В Казанском федеральном университете 19 августа начался двухдневный семинар «Школа начинающего депутата». В нем приняли участие депутаты местных советов из 12 муниципальных районов Татарстана, избранные из числа ветеранов СВО, сообщила пресс-служба КФУ.

Участникам рассказывают о полномочиях депутатов, основах местного самоуправления и стратегическом развитии территорий. Также в программу вошли вопросы конфликта интересов, взаимодействия с жителями, работы в соцсетях и СМИ.

Ранее сообщалось, что Госсовет Татарстана принял законопроект о квотах для трудоустройства участников СВО.

Анна Кайдалова