В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы сняли ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В аэропорту Казани ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в 06:29, в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска — 07:42.

Меры ввели на фоне угрозы беспилотной опасности, которая действовала в республике с 02:02 до 07:53.

Также в этот период на территории республики действовала угроза атаки беспилотников на Нижнекамск, Заинск, Набережные Челны, Елабугу, Альметьевск, Казань, Зеленодольск, Бугульму и Лениногорск. Сейчас угрозу отменили.

Анна Кайдалова