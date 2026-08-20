В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы сняли ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты
Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ
В аэропорту Казани ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в 06:29, в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска — 07:42.
Меры ввели на фоне угрозы беспилотной опасности, которая действовала в республике с 02:02 до 07:53.
Также в этот период на территории республики действовала угроза атаки беспилотников на Нижнекамск, Заинск, Набережные Челны, Елабугу, Альметьевск, Казань, Зеленодольск, Бугульму и Лениногорск. Сейчас угрозу отменили.