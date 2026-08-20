Утром 20 августа в Сочи работают 52 АЗС

Сегодня, 20 августа, по состоянию на 09:00 на территории Сочи работают 52 автозаправочные станции. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным, предоставленным топливными операторами, газ есть на 14 станциях, АИ-95 — на 25 АЗС, как и АИ-92. Дизельное топливо в наличии на 38 автозаправочных станциях города-курорта.

Отмечается, что на трех АЗС сети «Роснефть» в приоритетном порядке топливом обеспечиваются общественный транспорт, автомобили экстренных, коммунальных и медицинских служб, а также учреждения, обеспечивающие жизнедеятельность города. Кроме того, на этих автозаправочных станциях инвалиды 1-й и 2-й групп могут заправиться по топливным картам. Три станции «Лукойл» переведены на обслуживание только экстренных служб.

Актуальную информацию о наличии топлива можно узнать по телефону многоканальной горячей линии: 8(862) 296-59-90, в официальном чат-боте администрации Сочи. Также работает телефон горячей линии: +7 (988) 416-13-14 (принимаются только звонки). Сведения можно получить на информационных стелах заправок, официальных сайтах и в приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».

Алина Зорина