Вход и выход в аэропорт Кольцово изменят на время ремонта дороги

Одну из входных групп в терминал А аэропорта Кольцово в Екатеринбурге закроют во время ремонта благоустройства привокзальной площади, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Подрядчик уже завершил большую часть работ на закрытом на реконструкцию участке — с сегодняшнего дня там будут снимать дорожное покрытие на оставшемся небольшом пространстве перед терминалом, обслуживающим внутренние рейсы.

Будет закрыта входная группа, которая расположена ближе к отелю Azimut. В терминал А можно попасть через другие входные группы, международный терминал В, а также через отель Azimut, соединенный с аэровокзалом переходом. Выйти из здания аэропорта можно будет только через выход в терминале В и отель.

В новом тротуарном покрытии на площади у Кольцово будут использованы природный камень и тротуарная плитка разного оттенка. Перед терминалами разобьют газоны с деревьями и другими растениями, появятся скамейки и детская площадка.

Ирина Пичурина