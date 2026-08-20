Полиция изъяла 25 тонн поддельного алкоголя в Челябинской области

Главное управление МВД РФ по Челябинской области подвело итоги мероприятий, направленных на противодействие нелегальному обороту спиртного и табачных изделий.

В общей сложности в нынешнем году полицией вместе с другими надзорно-контрольными органами было проведено более 2,1 тыс. мероприятий. Всего было выявлено 661 правонарушение, в том числе экономические и коррупционные преступления, связанные с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции. Установлено 18 лиц, причастных к преступлениям, в суд направлено 14 уголовных дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В Миассе в двух торговых домах и принадлежащих им складских помещениях сотрудники полиции и окружного управления Росалкогольтабакрегулирования обнаружили алкогольную продукцию, не зафиксированную в Единой государственной автоматизированной информационной системе, с поддельной маркировкой «Честный знак». Общий объем изъятой продукции превысил 25 т.

Кроме того, в Троицке сотрудники полиции в доме местного жителя выявили и изъяли немаркированную табачную продукцию — 244 тыс. пачек сигарет на сумму 360 тыс. руб., а также немаркированную алкогольную продукцию — 3,2 тыс. бутылок на сумму свыше 145 тыс. руб. В Курчатовском районе Челябинска оперативники областного аппарата в частном доме местного жителя выявили и прекратили производство немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Изъяли предметы, использовавшиеся для изготовления контрафакта: бочки с насосом, пустые бутылки с этикетками известных брендов, крышки, этикетки, а также ароматизаторы, применяемые при производстве псевдоконьячных изделий.

Алиса Дубинец