Тренер РЦК Краснодарского края заняла второе место в федеральном конкурсе

Старший руководитель проекта Регионального центра компетенций Краснодарского края Евгения Шамян заняла второе место в V федеральном конкурсе ФЦК в номинации «Тренер РЦК и ОЦК». Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

В этом году в конкурсе приняли участие 150 тренеров из 42 регионов России. Экспертная комиссия оценивала профессиональные знания участников, навыки работы с аудиторией, способность структурировать и понятно доносить информацию, взаимодействовать с группой и применять предметную экспертизу на практике.

«Для меня участие в федеральном конкурсе — это прежде всего возможность проверить себя, получить честную обратную связь от экспертов и увидеть, как коллеги из разных регионов работают с инструментами бережливого производства», — отметила Евгения Шамян.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, что от подготовки тренеров во многом зависит эффективность внедрения инструментов бережливого производства на предприятиях. По его словам, второе место Евгении Шамян является не только ее профессиональным достижением, но и признанием уровня подготовки специалистов Краснодарского края.

Конкурс проводится для развития профессиональных компетенций специалистов, которые обучают сотрудников предприятий инструментам федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Полученные на конкурсе знания и опыт специалисты РЦК смогут применять в дальнейшей работе с предприятиями Краснодарского края.

Анна Гречко