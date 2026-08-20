Большую часть Сенного рынка Ижевска хотят отдать под многоквартирную застройку

Большую часть Центрального рынка Ижевска планируется перевести в зону многоквартирной жилой застройки. Об этом пишет Telegram-канал «Ижевский горкомхоз» со ссылкой на общественные обсуждения на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

«Изменения пока не коснутся северной части рынка и двух главных капитальных павильонов. А вот южная часть, выходящая на улицу Карла Либкнехта и занятая различными палатками, ларьками и прочими строениями, как раз попадает под возможную застройку»,— говорится в посте.

Автор Telegram-канала отметил, что в действующей редакции Генплана Ижевска участок рынка на Сенной уже отнесен к зоне общественно-жилого назначения. Он допустил, что изменения могут начаться в ближайшее время.

На сайте муниципалитета указано, что обсуждения проводились с 11 по 17 августа. По последним данным, их результаты еще не опубликованы.