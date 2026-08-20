В Минводах ущерб от сброса нечистот составил 1 млн рублей

В отношении руководств ресурсоснабжающей организации Минвод возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ «Порча земли» за сброс неочищенных сточных вод с ущербом около 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

«Ресурсоснабжающая организация допустила сброс неочищенных сточных вод на территории города Минеральные Воды, в результате чего окружающей среде был причинен ущерб на сумму около 1 млн руб.»,— говорится в сообщении ведомства.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Наталья Белоштейн