В Крыму без света остались жители нескольких районов

По данным на 20 августа, на территории Республики Крым обесточен ряд населенных пунктов Южного, Центрального и Западного энергорайонов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сегодня, ориентировочно с 09:00 до 16:00, в Центральном энергорайоне включат подачу электроэнергии для проведения аварийно-восстановительных работ. Социальные объекты продолжают работать на резервных схемах электроснабжения.

По данным оперативного штаба Республики Крым, сейчас специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в населенные пункты. Сложная обстановка остается на Северо-Западе и Востоке Крыма.

Сейчас на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.

Ранее сообщалось, что в Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения. Постепенно подача электричества восстанавливается во всем городе. Однако ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может измениться. При необходимости диспетчер ЧРДУ может принять решение о введении ограничений.

Алина Зорина