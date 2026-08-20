Жителя Самары будут судить за хищение 500 тысяч рублей у оренбурженки

В Оренбуржье Сорочинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 22-летнего жителя Самары, который похитил 500 тыс. руб. у местной жительницы. Подсудимому инкриминируется ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По версии следствия, в мае 2026 года фигурант согласился на предложение неустановленного лица участвовать в хищении денег у граждан. Потерпевшая под влиянием подельников обвиняемого отправилась с супругом в Самару, где передала злоумышленнику 500 тыс. руб. для «декларирования». Мужчина, в свою очередь, перевел деньги «куратору».

В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину и возместил ущерб. Уголовное дело в ближайшее время будет рассматриваться в суде.

Яна Вежлева