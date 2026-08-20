На Ростовской АЭС увеличили мощность системы охлаждения

На четвертом энергоблоке Ростовской АЭС завершен монтаж четырех бассейнов для вентиляторных градирен. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Росатом».

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Каждый из смонтированных бассейнов рассчитан на объем около 4,4 тыс. куб. м воды, при этом глубина чаши превышает 5 м. Наличие такого резерва охлажденной воды позволит системе охлаждения стабильно функционировать даже в условиях пиковых нагрузок, что особенно важно в летний период и при работе энергоблока на максимальной мощности.

В настоящее время на объекте ведется установка трубопроводов и основного оборудования. По данным «Росатома», уже смонтировано более 50% ключевых единиц техники. Общая строительная готовность комплекса градирен оценивается на уровне 80%, а завершение всех работ запланировано на декабрь текущего года.

Наталья Белоштейн