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Смерчи прогнозируются в Сочи

Утром и до середины дня 20 августа в акватории Черного моря рядом с Сочи и ФТ Сириус прогнозируются смерчи. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

«В соответствии со штормовым предупреждением метеорологов утром и до середины дня 20 августа в Сочи и на ФТ Сириус на участке Магри—Веселое имеется опасность формирования смерчей в акватории моря»,— говорится в сообщении.

Жителей и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Алина Зорина

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