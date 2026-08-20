Смерчи прогнозируются в Сочи

Утром и до середины дня 20 августа в акватории Черного моря рядом с Сочи и ФТ Сириус прогнозируются смерчи. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

«В соответствии со штормовым предупреждением метеорологов утром и до середины дня 20 августа в Сочи и на ФТ Сириус на участке Магри—Веселое имеется опасность формирования смерчей в акватории моря»,— говорится в сообщении.

Жителей и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Алина Зорина