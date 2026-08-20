Глава АГИП Удмуртии: педагоги находятся на передовой информационной войны

Педагоги находятся на «передовой информационной войны», заявил и. о. руководителя администрации главы и правительства Удмуртии (АГИП) Александр Журавлев. На августовской педагогической конференции он обсудил с учителями способы оградить представителей молодого поколения от «ошибок, на которые их толкают кураторы из недружественных стран».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Педагоги находятся на передовой информационной войны. И важно не просто развивать инфраструктуру (образовательной отрасли.— “Ъ-Удмуртия”), а наполнять ее. Работать не только с активистами, а привлекать тех, кто еще не состоит в движениях, не участвует в проектах. Идеи по этой теме предлагаю направлять педагогам в профильное министерство»,— цитирует его слова пресс-служба главы.

Церемония открытия августовской конференции педагогических и руководящих работников республики состоялась в Театре оперы и балета Удмуртии 19 августа.