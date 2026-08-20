Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 726 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 726 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и ликвидированы в период с 20:00 19 августа до 08:00 20 августа дежурными средствами противовоздушной обороны. Беспилотники сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина