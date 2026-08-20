Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли

В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения. Постепенно подача электричества восстанавливается во всем городе. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам губернатора, в некоторых частях города требуется ручное переключение ПС, над этим работают бригады. Без электроснабжения в данный момент остаются только села Байдарской долины. Ориентировочно в течение нескольких часов свет вернут жителям этого района.

«Пока что вводить графики ограничений не требуется. Однако ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может измениться. При необходимости диспетчер ЧРДУ может принять решение о введении ограничений»,— подчеркнул Михаил Развожаев.

Жителей и гостей города просят не включать все электроприборы в квартире одновременно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам. Необходимо подключать технику постепенно.

«Ъ-Кубань» писал, что в Севастополе были введены временные ограничения электроснабжения для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона и предотвращения аварии в энергосистеме.

Алина Зорина