Человек пострадал во время пожара в Тюмени в доме на улице Ермака
В жилом доме на улице Ермака, 29 в Тюмени в результате пожара в подъезде пострадал один человек, сообщили в МЧС Тюменской области. Сообщение о пожаре поступило 19 августа в 20:00.
Фото: МЧС Тюменской области
С места происшествия из задымленных помещений трехэтажного дома спасатели вывели восемь человек. Для тушения огня привлекли три единицы техники и восемь сотрудников МЧС России.
Площадь возгорания составила 5 кв. м. Причины инцидента устанавливают специалисты.