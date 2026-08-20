Человек пострадал во время пожара в Тюмени в доме на улице Ермака

В жилом доме на улице Ермака, 29 в Тюмени в результате пожара в подъезде пострадал один человек, сообщили в МЧС Тюменской области. Сообщение о пожаре поступило 19 августа в 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Тюменской области Фото: МЧС Тюменской области

С места происшествия из задымленных помещений трехэтажного дома спасатели вывели восемь человек. Для тушения огня привлекли три единицы техники и восемь сотрудников МЧС России.

Площадь возгорания составила 5 кв. м. Причины инцидента устанавливают специалисты.

Ирина Пичурина