Более 100 улиц Краснодара временно останутся без света 20 августа

Сегодня, 20 августа, более 100 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 7:00 до 18:00 электроэнергии не будет на улицах: Тувинская, Белый 2-й пер., Лесопосадочная, Средняя, Семеновская, Парковая, Проезжая, Гвардейский пер., Рясная, Предчистая, Ясенская, Прерывистая, Сокол Евдокии, Троицкая, Тупиковая.

В период с 8:00 до 17:00 без электричества останутся улицы: Тургенева, Головатого, Братьев Игнатовых, Карла Маркса, Тургенева пр., Калинина, Мира, Волгоградская, Солнечная, х. Ленина, Почтовое отделение, Крупской, Черкасская.

С 9:00 до 17:00 под отключение попадают улицы: Кирова, 8 Марта, Калинина пер., Калининский пер., Космонавтов, Бершанской, Фадеева, Ярославского, Пролетарская, Украинская, Куренная, Сычевая, Дзержинского, Звенигородская, Пригородная, Фиалковая, Славянская, Крымская, Крымский пр., Сочинская, Панфилова, Луганская, Тургенева, Власова, Тургенева пр., Артиллерийская, Карла Маркса, Воровского, Северная, Грушовая, Абрикосовая, Вишневая, Мечты, Сенная, Гиагинская, Прерывистый пер., Прерывистая, Коммунаров, Ленина, Красноармейская, Гимназическая, Красная, Орджоникидзе, Айвазовского 2-й пр., Айвазовского 1-й пр., Бургасская, Стасова, Раздельная, Архангельская, Архангельский 1-й пр., Архангельский 2-й пр., Архангельский 3-й пр., Архангельский 4-й пр., Архангельский 5-й пр., Архангельский 6-й пр., Артельный 3-й пр., Беломорская, Беломорский пр., Звенигородский 1-й пр., Звенигородский 2-й пр., Звенигородский 3-й пр., Холмогорская, Поморская, Югорская, Заводовского.

С 13:00 до 17:00 без электричества останутся жители улиц: Кирова, Пролетарская, Фадеева, Сычевая, 8 Марта, Бершанской, Куренная, Чернышевского, Жлобы, Российская, Первомайский 1-й пр., Кругликовская, Передовая, Богатая, Ботаническая, Ботанический 1-й пр., Ботанический 2-й пр., Покровская, Баканская, Степная, Днестровская, Академическая, Табачная, Безлесная, Целинная, Донская, Луговой пр., Кубанский пер., Днестровский пер.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина