В Ставропольском крае заменили 10 лифтов за 30,6 млн рублей

В Ставрополе и Пятигорске завершена замена 10 лифтов в четырех многоквартирных домах — работы выполнены в рамках региональной программы капремонта. Стоимость работ превысила 30,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора капитального ремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Ставрополе обновили по два лифта в домах на ул. Ленина и Мира, в Пятигорске — по три в домах на ул. Шатило и Университетской. При замене обновляется весь комплекс оборудования: лебедки, электродвигатели, канаты, ограничители скорости, направляющие, система управления, а также кабины, панели и освещение.

Всего на сегодняшний день в крае заменили 31 лифт в 12 домах, общая стоимость работ составила 209,15 млн руб. В 2026 году планируется заменить еще 51 лифт в 20 домах.

Наталья Белоштейн