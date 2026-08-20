На Дону обанкротившееся ООО «Арес-Мет» оспаривает сделку на 18 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области продолжает рассмотрение дела о банкротстве металлотрейдера ООО «Арес-Мет» (Новочеркасск). В рамках процедуры конкурсного производства конкурсный управляющий Наталия Ященко подала заявление о признании недействительной сделки должника. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, речь идет о перечислениях со счета ООО «Арес-Мет» в пользу частного лица в период с 18 октября 2022 года по 12 апреля 2024 года. Общая сумма оспариваемых платежей составляет более 18,1 млн руб. Конкурсный управляющий требует применить последствия недействительности сделок — взыскать указанную сумму с получателя.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 19 августа 2025 года ООО «Арес-Мет» признано банкротом. В отношении компании открыта процедура конкурсного производства.

В феврале 2026 года суд продлил конкурсное производство в отношении ООО «Арес-Мет» на шесть месяцев — до 24 августа 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арес-Мет» зарегистрировано в Новочеркасске 25 августа 2022 года. Компания занимается оптовой торговлей металлами и рудами. Учредителем является Радик Стрелков. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

За 2023 год компания показало рост выручки на 899% — до 132,3 млн руб., при этом должник получил чистый убыток в 28 тыс. руб.

Наталья Белоштейн