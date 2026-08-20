Тюменская область готова к отопительному сезону на 70%

Готовность Тюменской области к отопительному сезону достигла 70%, что выше показателя прошлого года, составившего 62%, сообщили в региональном департаменте ЖКХ. В регионе завершены работы по ремонту 22 котельных и замене более 3,8 км изношенных теплосетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В Тюмени стартовал финальный этап гидравлических испытаний теплотрасс. Специалисты УСТЭК в центральной части города проверят системы на прочность до 31 августа. За шесть предыдущих этапов выявили и устранили 348 слабых участков, на которых зимой могли произойти аварии. «В рамках ремонтной кампании планируется замена не менее 53 км инженерных сетей, ремонт и реконструкция 35 котельных. С начала лета запасы твердого топлива на котельных выросли в три раза»,— отметил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Предприятия региона также завершают подготовку к зиме. Проведено 591 противоаварийное учение, что составляет 84% от общего плана. В настоящее время проверяется работоспособность резервных источников тепловой и электрической энергии.

Ирина Пичурина