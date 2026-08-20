В Челябинске возбуждено уголовное дело против 13 лжеврачей

Полиция возбудила уголовное дело по фактам мошенничества в медицинской сфере в Челябинске. Ущерб от действий лжеврачей оценивается в 10 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По версии следствия, мошенники, консультируя тяжелобольных людей под видом врачей, убеждали жертв, что выздороветь или войти в ремиссию можно с помощью пиявок, уколов и капельниц, а также просили отключать телефоны, объясняя это тем, что техника мешает оборудованию функционировать. Чтобы обеспечить себе лечение, пожилые люди брали кредиты и входили в долги.

«Обманывали пациентов, назначая им дорогостоящее лечение, для оплаты которого потерпевшим приходилось оформлять кредиты. В ходе консультаций требовали от клиентов отключать мобильные телефоны — якобы для предотвращения помех в работе оборудования. В действительности это делалось для того, чтобы родственники не могли связаться с потерпевшими и предотвратить обман»,— комментирует начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Елена Епимахова.

Уголовное дело возбуждено в отношении сразу 13 человек, но расследование в отношении руководителей клиники продолжается, из-за чего количество как обвиняемых, так и пострадавших может увеличиться. Обвиняемые уже начали возвращать деньги пострадавшим.

Алиса Дубинец