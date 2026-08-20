В ДТП с маршруткой в Саратове пострадали дети

В Саратове в результате ДТП с маршруткой пострадали двое несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове маршрутка врезалась в трубу на время ремонта

Фото: прокуратура Саратовской области В Саратове маршрутка врезалась в трубу на время ремонта

Фото: прокуратура Саратовской области

По предварительным данным, накануне вечером около 21 часа водитель маршрутного автобуса № 60 не справился с управлением и наехал на трубу, размещенную на проезжей части на время ремонта. Инцидент произошел возле дома № 148 на улице Кутякова.

В ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта. По сообщению прокуратуры региона, всех направили в больницу для оказания медицинской помощи.

Марина Окорокова