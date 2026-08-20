После дождей Петербург ждет прохладный четверг с прояснениями

Самый дождливый день недели в Санкт-Петербурге остался позади. Утро четверга, 20 августа, встретило горожан ясным небом и прохладной погодой: в 6:00 температура воздуха составляла +13,2 градуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург начнет четверг с ясного неба и +13 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербург начнет четверг с ясного неба и +13 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в городе будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Ветер южных направлений — умеренный. Воздух прогреется до +17…+19 градусов, атмосферное давление существенно не изменится.

Солнце в Петербурге взошло в 05:24 и зайдет в 20:38. Продолжительность светового дня составит 15 часов 14 минут.

В пятницу, 21 августа, станет немного теплее — до +18…+20 градусов. В субботу температура поднимется до +19…+21 градуса. В оба дня синоптики не исключают кратковременных дождей.

Матвей Николаев